‘Son’ Ermeni Köyü’nde Meryem Ana ve Üzüm Bayramı coşkusu

Hıristiyanlar için en kutsal günlerden Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı. Hıristiyanlar, kutlama için Samandağ’da bir yayla köyü olam ‘son’ Ermeni Köyü Vakıflı’da bir araya geldi.

DUVAR – Hıristiyanlar, ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’nü ve Üzüm Bayramı’nı kutluyor. Hıristiyanlar 15 Ağustos’a kadar üzüm orucu tutuyor, yapılan törenle hep beraber oruç bozuluyor, gelenlere ikram ediliyor.

HIRİSİ KAZANLARI MERYEM ANA İÇİN KAYNADI

Türkiye’nin ‘tek’ kimilerine göre ‘son’ Ermeni Köyü Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünün bahçesi, kilisesi içi hınca hınç doldu.

Törene Samandağ Belediye Baskanı Refik Eryılmaz, Islahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, HDP Adana Vekili Tülay Hatimoğullarıi HDP Hatay İl Eşbaşkanı Kerem Nalbant, HDP Samandağ İlçe Eşbaşkanı Sevgi Kurtdere, SYKP Samandağ İlçe Eşbaşkanı Yusuf Kimyon ve Samandağ, Antakya, İskenderun’dan çok sayıda kişi katıldı.

Duaların edildiği, ilahilerin okunduğu etkinlikte, Hatay’da her inancın ortak yemeği; etle buğdayın dövülmesiyle yapılan Hırisi (keşkek) kazanları kaynatıldı.

HATİMOĞULLARI: BU TOPRAKLARDA DÜNYAYA MODEL KARDEŞLİK VAR

HDP Adana Vekili Tülay Hatimoğulları, Ankara Altındağ ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşanan saldırıları hatırlatarak, artan ırkçı saldırılara karşı barışın, kardeşliğin topraklardan Ermeni Kilisesi’nden seslenmek istediğini belirtti. Hatimoğulları, “Irkçı saldırılar derhal durdurulmalıdır. Şu an seslendiğim topraklarda Türkiye’ye, Ortadoğu’ya, dünyaya model olacak bir kardeşlik vardır. Başta ben bir kez daha başta Ermeni halkı olmak üzere tüm Hristiyanların Meryem Ana Yortusu’nu kutluyorum” dedi.

Kutlamalar objektiflere yansıdı… (Haber: Burcu Özkaya Günaydın)

https://www.gazeteduvar.com.tr/son-ermeni-koyunde-meryem-ana-ve-uzum-bayrami-coskusu-galeri-1531782?p=9