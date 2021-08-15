Mardin’de Süryani dernekleri başkanlarına gözaltı

Batman ve Mardin’de yapılan ev baskılarında HDP’li eşbaşkanlar ve Süryani dernek başkanlarının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin’de Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri nedeniyle yürütülen bir soruşturma kapsamında Kızıltepe, Midyat, Derik, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; ev baskınlarında HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Selma Özcan, parti yöneticileri Şenol Şan, Tevfik Akyol, Dersim Yavuz ve soyadı öğrenilemeyen Diyar isimli genç ile Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş, Süryani Kadın Derneği Başkanı Teodora Özdemir Hobel gözaltına alındı.

Batman’da ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kozluk İlçe Eşbaşkanı Berjin Altan ve yönetici Mehmet Baz ile Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi İmadeddin Dinler ev baskınlarıyla gözaltına alındı. (RT)

bianet