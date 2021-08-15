‘Kürtler Camii’ restorasyondan sonra ‘Türkler Camii’ oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis’teki 17. yüzyıla ait ‘Kürtler Camii’nin isminin 2018 yılında değiştirilerek ‘Türkler Camii’ yapılmasının gerekçesini restorasyon yapılması diye gösterdi.

Kilis’te bulunan ve tarihi eser kategorisinde olan Kürtler Camii’nin adı 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla “Türkler Camii” olarak değiştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili olarak, daha önce Hatay Valiliği’nin internet sitesinde verilen açıklamanın aynısına, bakanlığın internet sitesinde verdi. Açıklamada “Çok onarım gören cami özgün yapısını yitirdiği gibi özgün adını da yitirerek ‘Türkler Camii’ olarak değiştirilmiş olup, eski camiden sadece minare kalmıştır” denildi.

Kilis kent merkezinde 17. yüzyılda Kürt Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilen caminin adı, resmi kayıtlarda da ‘Kürtler Camii’ olarak geçiyordu. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından 2018 yılında “Türkler Camii” tabelası asılmıştı. Bir süre sonra da “Kürtler Camii” tabelası tamamen kaldırıldı.

Yeni Yaşam gazetesinde yer alan habere göre, bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme gelen “Kürtler Camii”’nin ismin “Türkler Camii” olarak değiştirilmesine, birçok yurttaş tepki gösterdi. Asimilasyonun tarih ve kültür boyutunun geldiği noktayı işaret eden yurttaşlar, Kürtçe şarkıların çalınıp Türkçeleştirilmesi benzetmesi yaparak bu uygulamanın “kültür soykırıma” örnek olduğunu söylediler.

Hatay Valiliği’nin internet sitesinde tarihi camilerin tanıtıldığı bölümde ismi halen “Kürtler Camisi” diye geçen yapı hakkında şu açıklamalar bulunuyor:

“Bölük Mahallesi (eski Sibat ve Kana Mahallesi) Küçük Çarşı Sokak’ta (Binbaşı Sokak) bulunan Kürtler Camisi’ni Kürt Hüseyin Ağa yaptırmıştır. Çok onarım gören cami, özgünlüğünü yitirdiği gibi özgün adını da yitirmiştir. Adı “Türkler Camisi” olarak değiştirilmiş olan camiden günümüze sadece minaresi kalmıştır. Kaidesi kare planlı ve köşeleri pahlı olan minare; kesme, kirli kalkerli taşlardan yapılmıştır. Çokgen olan gövdesi oldukça kısadır. Peteği (petek, gövdeye göre daha ince) ve külahı taştan yapılmıştır. Şerefe altı, altında yuvarlak bir silme bulunan mukarnaslarla doldurulmuştur.”

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