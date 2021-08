İsrail, Musevi karşıtı gördüğü yasa için Polonya’ya tepki gösterdi; maslahatgüzarını geri çekti

Polonya’nın Komünist rejim döneminde el konulan Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı onaylaması İsrail’in sert tepkisiyle karşılaştı.

İsrail, bu ülkeye atadığı büyükelçinin bir müddet daha Varşova’ya gönderilmeyeceğini, başkentteki maslahatgüzarın ise “istişarelerde bulunmak” üzere İsrail’e geri çağrıldığını duyurdu. Ayırca, İsrail’deki Polonya büyükelçisinin de tatiline devam edip bir müddet daha ülkeye gelmemesi tavsiye edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “Polonya’nın ahlak dışı Musevi karşıtı bir yasayı onayladığı” suçlamasında bulunarak, “Bugün Varşova’daki İsrail maslahatgüzarının istişarelerde bulunmak üzere belirsiz bir süre için ülkeye geri dönmesi emrini verdim. Polonya’ya yeni atanan İsrail büyükelçisi de şimdilik Varşova’ya gitmeyecek.” dedi.

FM @yairlapid: “Poland today approved – not for the first time – an immoral, antisemitic law. This evening I instructed the charge d’affaires at our embassy in Warsaw to return immediately to Israel for consultations, for an indefinite period of time. (1/2)

