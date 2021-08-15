İsrail, Musevi karşıtı gördüğü yasa için Polonya’ya tepki gösterdi; maslahatgüzarını geri çekti

Polonya’nın Komünist rejim döneminde el konulan Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı onaylaması İsrail’in sert tepkisiyle karşılaştı.

İsrail, bu ülkeye atadığı büyükelçinin bir müddet daha Varşova’ya gönderilmeyeceğini, başkentteki maslahatgüzarın ise “istişarelerde bulunmak” üzere İsrail’e geri çağrıldığını duyurdu. Ayırca, İsrail’deki Polonya büyükelçisinin de tatiline devam edip bir müddet daha ülkeye gelmemesi tavsiye edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “Polonya’nın ahlak dışı Musevi karşıtı bir yasayı onayladığı” suçlamasında bulunarak, “Bugün Varşova’daki İsrail maslahatgüzarının istişarelerde bulunmak üzere belirsiz bir süre için ülkeye geri dönmesi emrini verdim. Polonya’ya yeni atanan İsrail büyükelçisi de şimdilik Varşova’ya gitmeyecek.” dedi.

FM @yairlapid: “Poland today approved – not for the first time – an immoral, antisemitic law. This evening I instructed the charge d’affaires at our embassy in Warsaw to return immediately to Israel for consultations, for an indefinite period of time. (1/2) — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 14, 2021

“İsrail’deki Polonya Büyükelçisi tatiline davam etsin”

Lapid, Dışişleri Bakanlığı’nın şu anda yurt dışında tatilde bulunan İsrail’deki Polonya Büyükelçisi’ne de ülkeye bir müddet daha gelmeyip, tatiline devam etmesini tavsiye edeceğini söyledi. Lapid, “Polonya Büyükelçisi gitsin zamanını, Polonyalılara Holocost’un Yahudiler için ne anlama geldiğini anlatmakla geçirsin.” dedi.

FM @yairlapid: “Poland today approved – not for the first time – an immoral, antisemitic law. This evening I instructed the charge d’affaires at our embassy in Warsaw to return immediately to Israel for consultations, for an indefinite period of time. (1/2) — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 14, 2021

Başbakan Naftali Bennett ise “utanç verici “ olarak nitelediği yasanın, “Holokost’un hatırası için utanç verici bir küçümseme gösterdiği” suçlamasında bulundu. .

Polonya Parlamentosu’nun çarşamba günü kabul ettiği yasa dün Cumhurbaşkanı Duda tarafından imzalanarak onaylanmıştı. Yasa, daha önce el konulan taşınmazların iadesi için yapılacak başvurularda 30 yıllık süre sınırı getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı telefonla arayarak, yasayı veto etmesini istemişti.

Duda yaptığı açıklamada, konuyu dikkatli bir şekilde incelediğini belirterek, İkinci Dünya Savaşı’ndan yıllarca sonra mülkiyeti şüpheli olan taşınmazlarla ilgili yasal belirsizliği ve bu konuda yapılan dolandırıcılığın önüne geçmek için yasayı imzalamaya karar verdiğini söylemişti.

Suç şebekeleri değerli taşınmazların peşinde mi ?

Yasanın Nazi döneminde Holokost’tan kurtulan Yahudileri özellikle hedef aldığı eleştirilerine karşı çıkan Duda, `”Bu söylemi kesinlikle reddediyorum ve bu değişikliğe Holokost ile ilişkilendirilmesine şiddetle karşı çıkıyorum. “demişti.

İkinci Dünya Savaşı öncesi Polonya, 3,5 milyon Yahudi yaşıyordu. Savaş sonrası Komünist rejim, öldürülen Yahudilerin veya Yahudi olmayan çok sayıda kişinin mallarına el koymuştu.

Polonya’da 1989 yılında Komünist rejimin çökmesinden sonra taşınmazların eski sahiplerinin mallarını yeniden talep etmelerinin önü açılmıştı.

Bu konuda mahkemelere çok sayıda dava açılırken, Polonya’da bu sorunu kapsamlı bir şekilde çözecek ve mağdurların zararlarını tazmin edecek kapsamlı bir yasa hiçbir zaman çıkartılmadı.

Bazı durumlarda suç örgütlerinin haksız yere kazanç sağladıkları görülürken, hak sahibi olduklarını iddia eden suç şebekelerinin değerli mülklere el koyduktan sonra buralarda yaşayanları haksız bir şekilde tahliye ettikleri ortaya çıkmıştı. Yasa değişikliğine ülke siyasetinde her eğilimden siyasi partilerin destek verdiği biliniyor.

Euronews