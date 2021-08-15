Batman ve Mardin’de ev baskınları: HDP’li eşbaşkanlar gözaltında

Batman ve Mardin ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, HDP’li eşbaşkanların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

DUVAR – Batman’ın Kozluk ve Mardin’in Derik, Savur ve Midyat ilçelerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kozluk’ta HDP İlçe eşbaşkanları Berjin Altan ve yönetici Mehmet Baz ile Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Dinler, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda eşbaşkan Altan ile Baz ve Dinler, Kozluk Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında ise Derik’te yapılan ev baskınında, HDP İlçe Eşbaşkanı Selma Özcan gözaltına alındı. Evin kapılarını kırarak içeriye giren polis, arama sırasında tüm eşyaları dağıttı.

Aynı soruşturma kapsamında Savur’a bağlı Ewêna (Sürgücü) Mahallesi’nde Dersim Yavuz’un evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramaların ardından Yavuz, jandarma tarafından Savur Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM polislerine teslim edildi.

SÜRYANİ DERNEK BAŞKANLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Midyat’ta yapılan baskınlarda Süryani Kadın Derneği Başkanı Teodora Özdemir ile Mardin Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü belirtildi. (MA)

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