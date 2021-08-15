Aliyev: Müzakereler sonuçsuz kalınca savaşı başlattık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev CNN Türk televizyon kanalına bir röportaj verdi.

Aliyev geçen yıl cereyan eden 2. Karabağ Savaşı hakkında şunları söyledi:

“Müzakereler 30 yıl sonuçsuz kalırsa, bu meselenin dondurulma süreci devam ediyor demektir. Elbette bu duruma asla katlanmak niyetinde değildik. Azerbaycan halkının bu durumla asla uzlaşmayacağını, ne pahasına olursa olsun kendi topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağımızı son yıllarda defalarca söyledim ve öyle oldu. Sözlerim gerçekleşti ve Azerbaycan Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.”

Savaş boyunca Azerbaycan, saldırıları Ermenistan’ın başlattığını öne sürmüştü.

“Ermenistan ile bir barış anlaşması istiyoruz” diyen Aliyev “Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımalı ve sınırların çizilmesi sürecini başlatmalı.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Bakü’nün “Şimdiye kadar Ermenistan’dan olumlu bir yanıt” almadığını öne sürdü ve “Görünüşe göre Ermenistan buna hazır değil ya da buna karşı.”diye konuştu.

“Bunun büyük bir hata olacağını ve pişman olacaklarını” söyleyen Aliyev, “Çünkü bu öneriyi sonsuza kadar masada tutmamalıyız. İtiraz ederlerse Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak istemediklerini açıkça söylesinler. Bu durumda politikamızı buna göre izleyeceğiz” dedi.

Aliyev yolların açılmasının ve Zengazur koridorunun kurulmasının Ermenistan’ın da çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Aliyev, “Hem İran hem de Rusya ile demiryolu ile bağlantısı kurabiliyorlar. Şimdiye kadar bu bağlantı yoktu ve onlar için yeni fırsatlar doğacaktır.” dedi.

Aliyev Karabağ Ermenileri’nden ise “Rus barışı koruma misyonunun kontrol ettiği topraklarda yaşayan yolunu kaybetmiş Azerbaycan vatandaşları” olarak bahsetti.

“Sayıları o kadar büyük değil. Kesin bilgilere göre 25.000’in altında” diyen Aliyev , “Elbette Azerbaycan toplumuna entegre edilmeleri gerekiyor” dedi.

Aliyev, “Beklentimiz Rusya’nın Ermenistan’ı silahlandırmamasıdır. Bu konuyu Rus yetkililerin dikkatine sunduk. Bunun için endişeliyiz. Savaş bitti. Ermenistan halkı bu durumla uzlaştı” dedi.

Aliyev Türkiye’nin verdiği silah desteği hakkında da şöyle konuştu:

“Türkiye’den sadece hücum İHA’ları değil, aynı zamanda başka silahlar da aldık – “Kasırgalar”, askeri araçlar, “Kobralar”. Yani bir çok silah var ve bu süreç devam ediyor. Türkiye’nin savunma sanayisi çok hızlı gelişiyor ve elbette bundan biz de yararlanıyoruz ve yararlanacağız. Öncelikle İkinci Karabağ savaşının erken saatlerinde sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı açıklamaları çok olumlu bir rol oynadı. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’a haklı davasında siyasi ve manevi destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bu çok şey ifade ediyordu.”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 13 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada “Ermenistan, Azerbaycan ile en üst düzeyde barış görüşmelerine girmeye hazırdır ve bu yönde somut öneriler beklemektedir” demişti.

Agos