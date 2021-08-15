Aliyev: Ermenistan ile bir barış anlaşması istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımalı ve sınırların çizilmesi sürecini başlatmalı” dedi.

CNN Türk’e röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan ile bir barış anlaşması istiyoruz” dedi.

Agos’ta yer alan habere göre; Aliyev geçen yıl yaşanan savaşa ilişkin şöyle konuştu:

“Müzakereler 30 yıl sonuçsuz kalırsa, bu meselenin dondurulma süreci devam ediyor demektir. Elbette bu duruma asla katlanmak niyetinde değildik. Azerbaycan halkının bu durumla asla uzlaşmayacağını, ne pahasına olursa olsun kendi topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağımızı son yıllarda defalarca söyledim ve öyle oldu. Sözlerim gerçekleşti ve Azerbaycan Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.

“Sınırlar belirlenmeli”

“Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımalı ve sınırların çizilmesi sürecini başlatmalı” diyen Aliyev, “Şimdiye kadar Ermenistan’dan olumlu bir yanıt” almadığını ve “Görünüşe göre Ermenistan buna hazır değil ya da buna karşı. Bu öneriyi sonsuza kadar masada tutmamalıyız. İtiraz ederlerse Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak istemediklerini açıkça söylesinler. Bu durumda politikamızı buna göre izleyeceğiz” dedi.

“Savaş bitti”

Aliyev yolların açılmasının ve Zengazur koridorunun kurulmasının Ermenistan’ın da çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti: “Hem İran hem de Rusya ile demiryolu ile bağlantısı kurabiliyorlar. Şimdiye kadar bu bağlantı yoktu ve onlar için yeni fırsatlar doğacaktır.”

Aliyev Karabağ Ermenileri’nden ise “Rus barışı koruma misyonunun kontrol ettiği topraklarda yaşayan yolunu kaybetmiş Azerbaycan vatandaşları” olarak bahsetti.

Aliyev, “Beklentimiz Rusya’nın Ermenistan’ı silahlandırmamasıdır. Bu konuyu Rus yetkililerin dikkatine sunduk. Bunun için endişeliyiz. Savaş bitti. Ermenistan halkı bu durumla uzlaştı” dedi.

“Türkiye destek veriyor”

Aliyev, Türkiye’nin silah desteğine ilişkin de şunları söyledi: “Türkiye’den sadece hücum İHA’ları değil, aynı zamanda başka silahlar da aldık. Yani birçok silah var ve bu süreç devam ediyor. Türkiye’nin savunma sanayisi çok hızlı gelişiyor ve elbette bundan biz de yararlanıyoruz ve yararlanacağız.

Öncelikle İkinci Karabağ savaşının erken saatlerinde sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı açıklamaları çok olumlu bir rol oynadı. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’a haklı davasında siyasi ve manevi destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bu çok şey ifade ediyordu.”

NOT: Ermenistan Başbakanı Paşinyan 13 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada “Ermenistan, Azerbaycan ile en üst düzeyde barış görüşmelerine girmeye hazırdır ve bu yönde somut öneriler beklemektedir” demişti. (RT)

bianet