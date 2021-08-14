Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis sınır dışı edildi

Fener Rum Patriki Bartholomeos’un 15 Ağustos’ta Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda yöneteceği ayine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis, dün akşam saat 19.00’da Atina’ya geri gönderildi.

Bu gelişmenin ardından ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye protesto verip olayla ilgili bilgi istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

AA’da yer alan habere göre Bilgiç, “Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Havalimanı’nda ülkeye girişinin yasak olduğunu öğrenen Yorgos Vartihimadis Atina’ya akşam uçağı ile geri gönderildi. Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı, Türk makamlarının ülkeye girmesine izin vermediğini Facebook hesabından duyurdu. Bu arada Sümela Manastırı’ndaki ayine katılmak isteyen Yunan kafilesine giriş izni verildiği öğrenildi.

TÜRKİYE’Yİ ‘SOYKIRIMLA’ SUÇLUYORLAR

Yunan Parlamentosu, 24 Şubat 1994’te aldığı kararla, Doğu Karadeniz Rumlarının Türkler tarafından soykırıma uğratıldığına yönelik iddiaları devlet tezi haline getirdi. Bu çerçevede, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği tarih olan “19 Mayıs”, “Pontus soykırımını anma günü” ilan edildi.

Yaklaşık çeyrek asırdır devam eden bu yoğun propaganda, Yunanistan’daki farklı görüşlere sahip devlet adamları ve aydınların da hedef alınarak sindirilmesine yol açtı. Yunanistan’da 2015-2016 yılları arasında Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı olarak görev yapan Nikos Filis, soykırım olmadığına dair görüşleri sebebiyle büyük bir linç kampanyasına maruz kaldı.

Cumhuriyet Gazetesi