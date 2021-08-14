Magnesia Antik Kenti’nden Çerkes Musa Camisi çıktı

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti’nde tapınak olarak yapılan, ardından önce camiye, sonrasında kiliseye çevrilen ibadethanenin mihrabı ve zemini ortaya çıkarıldı.

DUVAR – Aydın’ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti’nde tapınak olarak yapılan, ardından önce camiye, sonrasında kiliseye çevrilen ibadethanenin mihrabı ve zemini ortaya çıkarıldı. Yapının Çerkes Musa Camisi olduğu bildirildi.

Kentte kazı çalışması ve yüzey araştırması yapılan 14 tarihi yerleşim yerinden biri olan Magnesia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir’in başkanlığında sürüyor.

TAPINAK, CAMİ VE KİLİSE OLDU

Kazı çalışmaları 36 yıldır devam eden tarihi kentte 2021 yılı çalışmalarında bir caminin mihrabı ve zemini ortaya çıkarıldı. 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen ve ilk olarak çok dinli toplumlarda tapınak olarak kullanılan yapının 15’inci yüzyılda camiye, sonrasında da kiliseye çevrildiği üzerinde duruluyor.

400 metrekare alana sahip caminin mihrabı ve zemini gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmalarda caminin Çerkes Musa Camisi olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmayla yapının tamamının ortaya çıkarılması planlanıyor. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da çalışmaları yerinde inceledi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, 2021 yılı kazı programında uzun yıllardır Magnesia’nın en görsel yapılarından olan Çerkes Musa Cami’nde çalışmalara başladıklarını belirtip, “Burada başlamamızın 2 nedeni vardı. Bu alanda bugüne kadar hiç kazı yapılmamıştı. İkincisi ise bu caminin önceki kullanımı ve daha sonraki kullanımlarını tespit etmekti. Sonuç olarak henüz erken ama caminin 15’inci yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz” dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Magnesia Antik Kenti, çok önem verdiğimiz antik kentlerimizden birisidir. Burası Anadolu’daki en büyük 3’üncü ibadethaneye sahip. İnanç turizmi noktasında bize güzel bir potansiyel sunuyordu. Son dönemde yapılan çalışmalarımızda şu an içinde bulunduğumuz mekanın hikayesi bizi cezbetti” diye konuştu.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise, “Magnesia, Antik dönemde, 50 bin nüfuslu bir festival kentiydi. Bu kentte çok büyük kutsal alanlar mevcut. İnanç turizmi açısından da çok büyük bir potansiyele sahip Magnesia Antik Kenti’ni bu kazı çalışmaları neticesinde turizme kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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