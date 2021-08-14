“Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu” projesinin ilk videosu yayında

DKVD, “Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu” projesi kapsamında kentin hafıza mekanları üzerine gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmalarının “Hanlar, Çarşılar” başlıklı ilk videosunu paylaştı.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD), “Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu” projesi kapsamında gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmalarının ilk videosunu yayınladı.

Suriçi’nde yer alan hafıza mekanlarının anlatıldığı çalışmanın ilk bölümün başlığı “Hanlar, Çarşılar”.

Videoda, Perran Ocak Toksöz, Mehmet Mercan, Kemal Köse, Can Şakarer, Halit Ötük, Aydın Kılıççı, Musa Tutka, Mari Çelik, Berat Beran ve Nuri Sınır Diyarbakır’ın hanlarının ve çarşılarının kendi hafızalarında bıraktığı izleri anlatıyor.

9 video klipten oluşan bu çalışma kentin kaybolan, tahrip edilen, ve kaybolma riski taşıyan kültürel birikimini, Suriçi’nde yer alan başat hafıza mekanları ile görünür kılmayı amaçlıyor.

24 farklı isim katkı verdiği çalışmada Hanlar ve Çarşılar’dan sonra yer verilen diğer hafıza mekanları şöyle: Sinema ve Pastaneler, Hamamlar, Kahvehaneler, Balıkçılarbaşı, Eğlence Mekanları, Ulu Cami ve Çevresi, Dörtyol.

Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu projesinin bir parçası olarak Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle üretilen videolar 4 hafta boyunca her salı ve cuma günü yayınlanacak.

Videoları DKVD’nin sayfasından ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz. (KÖ)

bianet