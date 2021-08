dilop’un Kürt şair Qedri Can’ı ele alan yeni sayısı çıktı

DUVAR – Türkçe ve Kürtçe olarak iki dilde yayın yapan kültür-sanat dergisi dilop’un Ağustos-Eylül sayısı çıktı. Derginin dosya sayfalarında ölümünün 49’uncu yıldönümünde sosyalist Kürt aydını Qedri Can (Kadri Can) yer alıyor. Şiirlerinden örnekler de verilen dosyada şairin edebi ve siyasi uğraşlarının yanında çarpıcı yaşamından anekdotlar bulunuyor. Rêdûr Dîjle, Ayhan Erkmen, Prof. Dr. Merîwan Umer Dewlet, İsmail Dindar, Enwer Karahan gibi yazarların Türkçe-Kürtçe yazılarıyla anlattıkları Qedri Can, derginin kapağında yer alıyor.

Son aylarda Kürt entelektüelleri arasında yaşanan ‘ilk gece hakkı ve Ermeni/Kürt ilişkileri’ eksenli tarih tartışmasına Recep Maraşlı da bir yazıyla katılıyor. Yine Mehmet Bayrak’ın yazısı da aynı tartışmaya bir başka katkı niteliğinde…

Her sayıda olduğu gibi şiir, makale, öykü ve resim okumalarına yer veriyor dilop. İbrahim Karaca, Fewzî Bîlge, Recep Maraşlı, Mehmet Bayrak, Bernas Qerejdaxî, Mesut Alp, Kemal İnal, Namık Kuyumcu, Mela Mihyedîn, Can Eraldemir, Veysi Ülgen de son sayıya katkıda bulunan diğer isimler arasında… (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

