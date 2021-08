Tarihimizi doğru yazmanın zamanı geldi ve geçiyor da!

***HyeTert is of the opinion that this source and/or content contains/propagates false and/or misleading information. Before sharing the content, please take these warnings into consideration and check the content and/or source from reliable sources.***

AKAY CEMAL

Girne Üniversitesi’nde düzenlenen “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” konulu panel, bu adada kendi tarihimizi bilmemiz ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmamız bakımından bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Panelde konuşmacılar, tarih öğretiminde milletin hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması gerektiğini vurguladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, TC Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği panelde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarihinin kayda geçmesinin ve öğrencilerin milli şuurla yetiştirilmesinin vatana ve millete verilecek en büyük hizmet olacağını vurguladı.

Osmanlı’nın adayı fethinden sonra, farklı bir yol izlense Kıbrıs Tamamen bir Türk adası olabilecekken, bugün Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğinin sorgulandığını söyleyen Tatar, bunu hazmetmenin zor olduğunu belirtti. Türkiye, garantörlük hakkını kullanıp adaya gelmeseydi bugün Kıbrıs’ın Yunan adası olacağını dile getiren Tatar, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Eğitim Bakanlığı döneminde, ‘Kıbrıs Türkü artık uygar olacak’ denilerek tarihin silinmeye çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Panelde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Tarihimizi bilmeli ve sahip çıkmalıyız” derken, Büyükelçi Ali Murat Başçeri de, KKTC’deki tarih öğretimindeki boşluğun ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı, tarihin okullarda ne şekilde anlatıldığını gözden geçirmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Panele ilişkin haber ve konuşmaların özeti dünkü gazetede yayınlandı. Bu nedenle konuyu çok yönlü olarak değerlendirmek gerektiği inancındayız. Öncelikle Kıbrıs Türkü, öncelikle kendi tarihini okumak, bilmek ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarmak zorundadır. Hani ‘Kendi geçmişini bilmeyenin tarihini başkaları yazar’ diye bir söz var ya, boşuna söylenmiş değildir. Kıbrıs Türk halkını bu topraklarda eşit hak sahibi olarak görmeyi hazmedemeyen, buna tahammül edemeyenler, şanlı direnişlerle dolu olan tarihimizi yozlaştırmak için, dış odaklarla el ele vererek, Rumların yaptıkları gibi, tarihi ters çevirme çabasını var güçleriyle sürdürüyorlar. Örneğin Rumlar, Kıbrıs sorununun 20 Temmuz 1974’te başladığını okuturken, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’na 15 Temmuz 1974 EOKA B ile Yunan Cuntası’nın adada Makarios’a karşı gerçekleştirdikleri darbenin sebep olduğunu dikkatlerden kaçırıyorlar. Halbuki 15 Temmuz darbesi olmasaydı, Türk Barış Harekâtı da olmayacaktı. Bu gerçekleri Rum çocuklarının ve gençlerinin dikkatlerinden kaçırabilir, onlardan gizleyebilirler. Ancak Türk çocuğunun, Türk gencinin bu gerçekleri bilmesine kimse engel olamaz.

KKTC, AB üyesi olmamasına ve AB’den ‘ambargo kazığı’ yemesine rağmen, belki de aşırı iyi niyetle, ama yine de sırf AB’ye şirin görünebilme amacıyla kendi tarih kitaplarında değişikliklere gitmiş, buna karşın AB’nin tüm yardım ve avantajlarından yararlanan ve üye olan Rum tarafı ise, kin ve intikam duygularını kabartan bölümlerin tarih kitaplarından çıkarılmasını reddetmiş, “Siz bizim tarihimize karışamazsınız” diyerek rest çekmişti. Çünkü karşı tarafta eğitim Ortodoks Kilisesi’nden sorulur. Kilisenin izni olmadan yaprak bile kıpırdamaz. Bakanını da kilise atar, kitaplarda neyin yazılacağını, neyin yazılmayacağına da kilise karar verir.

Bunları bilmek ve ona göre hareket etmek gerek. Bu gerçekleri bilmesine rağmen, bizdeki ‘sevdalılar’ kendi tarihimizin bilinmesini pek tabii ki istemezler. Çünkü bu tarih Kıbrıs Türk halkının çektiği çilelerle, acılarla doludur. Bunları yapanlar da, Türklere çok büyük haksızlıklara neden olanlar da bellidir. Kıbrıs zaman zaman yangın yerine çevrilmişse, bunların tek sorumlusu EOKA, Rum fanatizmi ve ENOSİS hayalidir. Bunu bazı Rumlar bile açık açık söylediğine göre, bizim kendi onurlu mücadele tarihimizi yeniden yazmamamıza kim mani olabilir? Her biri bir destan olan şanlı mücadelelerimizi belgeselleştirmeye kim mani olabilir? Kendi tarihimizi yazmayı başkalarına mı bırakalım? Yok öyle şey!

***

Yıldırım, Çatalköy’de, Benli, Gönyeli’de;

Açıkel de Mağusa’da toprağa verildiler

Yıldırım ailesinin değerli varlığı, Çatalköy’ün sevilen simalarından Salih Yıldırım dün Çatalköy’de son yolculuğuna uğurlandı. Sevgili eşi Simen Hanım, kızı Elis Yıldırım, baldızları Sevim Tuğaç-Simge Karakurt, bacanakları Mustafa Tuğaç-Yaşam Karakurt, kayınvalidesi Nevin Arova, yeğenleri Kemal ve Cemal Tuğaç, acılarının sonsuz olduğunu ifade ederek, tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyurdular, mekânının cennet olmasını dilediler.

Bu arada Gönyeli’nin saygın isimlerinden, 1933 doğumlu bir çınar olan, iyiliksever insan Sermet Benli dün Gönyeli’de defnedildi. Evlatları Ahmet-Ayten Benli, Ali-Zehra Benli, Zehra-Günal Özoğul, torunları Narin-Recep Perçinkardeşler, Sermet Benli-Tanju Borataş, Güney, Özge, Sermet ve Öykü, torun çocuğu Lavin, çok değer verdikleri ve çok sevdikleri Sermet Benli’yi kaybetmekten dolayı sonsuz acı içinde olduklarını belirttiler, tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntü ile duyururken, nur içinde yatması ve mekânının cennet olmasını dilediler.

Sermet Benli, eşi Fatma Benli’yi daha önce kaybetmişti.

Diğer yandan Açıkel ailesinin çınarı ve değerli ismi Zehra Açıkel dün Mağusa’da defnedildi. Ailesi, bu nedenle acılarının büyük olduğunu belirtti, tüm dost, akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyururken, nur içinde yatması ve mekânının cennet olmasını temenni etti.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.kibrisgazetesi.com/tarihimizi-dogru-yazmaninzamani-geldi-ve-geciyor-da-makale,14615.html

Kıbrıs Gazetesi