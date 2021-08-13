Lufthansa, Frankfurt’tan Yerevan’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Almanya’nın en büyük havayolu şirketlerinden ‘Lufthansa’, Frankfurt’tan Yerevan’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Ermenistan Bölgesei Yönetim ve Altyapıları Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre resmi törene Bakan Yardımcısı Armen Simonyan, Almanya’nın Ermenistan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Johannes Banzhaf ve diğer yetkililer katıldı.

‘Lufthansa’ Havayolu Şirketi, 13 Ağustos’tan itibaren yazda Yerevan’a haftada 16 üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Ermenistan vatandaşlarının 100 ülkede 280 destinasyona seyahat etmesine imkan tanıyacak.

Hatırlanacağı üzere Lufthansa Group’un düşük maliyetli havayolu şirketi olan Eurowings de, 6 Ağustos’tan itibaren Köln-Yerevan-Köln uçuşları gerçekleştirmeye başladı.

ERMENİ HABER AJANSI