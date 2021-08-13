Finlandiya’da Neftçi’nin taraftarlarının Azerbaycan bayraklarıyla stadyuma girişi engelendi

Finlandiya’da Avrupa Ligi’nin 3. eleme turunda HJK Helsinki- Neftçi maçında Azerbaycan kulübünün taraftarlarının Azerbaycan bayraklarıyla stadyuma girmesine izin verilmedi.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre Helsinki’nin Bolt Arena Stadyumunun girişinde yetkililer salgın nedeniyle Azerbaycan takımının taraftarları için ayrı bir bölüm sağlanmadığını ve bu nedenle tribünlere bayraklarla girmelerine izin verilmediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi’yi 3-0 yenerek tur atladı.

ERMENİ HABER AJANSI