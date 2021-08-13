Ermeni Bir Papazla Yazışmalar

Adem ÇEVİK

İstanbul Hukuk Fakültesinde Profesör olan ve değer verdiğim bir Hocamız, bir gezi esnasında tanıştığı Katolik bir Emeni Papaz’ın kendisine bazı sorular sorduğunu, kendi uzmanlık alanı olmaması sebebi ile bu papazı bana yönlendirmek istediğini söyleyince onay verdim; zikredilen Katolik Ermeni Papazla yazışmaya başladık.

Üç gündür devam eden yazışmamızda, şu ana kadar sorduğu 6 sorusuna cevap yazdım; elli sayfayı aşan yazışmayı gerektiren soruları uzun olsa da şöyle özetlenebilir:

1- Zuhruf Süresi 45. Ayetin İzahı,

2- K.Kerim’de Allah bazen “Ben” ve bazen de “Biz” demesinin izahı…

3- Hz. Osman’ın önce Yahudi mezarlığına gömülmesi, sonra “Baki Mezarlığına” nakledilmesi, Emevi Abbasi İslamı farkı,

4- Dağlar ve dünyanın yaratılışı ile ilgili bazı ifadelerin izahı,

5- Mesih ile ilgili Kur’anı Kerim’de Kelimullah, Nurullah, Ruhullah ifadelerinin kullanılmasını nasıl izah ettiğimiz,

6- Allah’ın K.Kerim’de sürekli and, yemin etmesinin sebebi nedir…

Sorulara cevap verdikçe cevaplar yeni sorulara kapı açtı.

Arada şu yazışmaları da yaptık:

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