Azerbaycan’ın eski Büyükelçisi’nin Rusya’ya girişine 50 yıllık yasak

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, Beyaz Rusya’da Azerbaycan’ın eski Büyükelçisi İsfandiyar Vagabzade’nin Rusya Federasyonu’na girişini 50 yıllık süreyle yasakladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, eski büyükelçiye karşı uygulanan bu yaptırımın gerekçesi olarak, Vagabzade’nin halklar arası nefret kışkırtmasına işaret edildi.

Beyaz Rusya’da Azerbaycan’ın eski Büyükelçisi İsfandiyar Vagabzade, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, Devlet Duması üyesi Vladimir Zhirinovsky’yi sert bir şekilde eleştirerek, “Ulusunuz domuz gibi kokuyor” ifadelerini kullanmış, Zhirinovsky’ye “şişman domuz” ve “yaşlı eşek” demişti.

ERMENİ HABER AJANSI