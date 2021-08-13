Artsakh Savunma Ordusu’ndan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na yalanlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın 13 Ağustos saat 02:30 sularında Artsakh Savunma Ordusu birliklerinin, Yukarı Veyselli, Sghnakh köyleri ve Şuşi yakınlarında bulunan Azerbaycan mevzilerine ateşli silahlardan ateş açtığına dair açıklamasının gerçekle bir ilgisi yok.

Artsakh Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan tarafının bu tür sahte açıklamalarla ilerideki provokasyonlara zemin hazırladığı aşikar. Savunma Ordusu birlikleri ateşkese kesin olarak uyuyor ve yalnızca Azerbaycan provokasyonlarına mukavemet göstermek için misilleme yapıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI