Alashkert , Glasgow Rangers ile eşleşti

Ermenistan Şampiyonu Alashkert, Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçti.

Alashkert, (Ֆուտբոլային Ակումբ Ալաշկերտ) Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kazakistan’ın Kairat takının konuk etti. İlk maç 0-0 sona ermişti.

İkinci maçta Alashkert, uzatmalarda Kairat’ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Böylece Alashkert Play-Off turunda Glasgow Rangers ile eşleşti. Rangers’ı bir dönem Liverpool’da forma giyen Steven Gerard çalıştırıyor.

Alashkert’in Kairat galibiyeti, Ermenistan şampiyonunun en azından UEFA Konferans Ligi grup aşamasına katılmayı garantilediği anlamına geliyor. Böylece, ilk kez bir Ermenistan takımı Avrupa şampiyonalarında liglerde mücadele edecek.

Agos