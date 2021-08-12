Paşinyan: Ateşkesi ihlal eden tarafı tanımlama işlemi uluslararası bir denetim mekanizması uygulanmadan düşünülmesi zor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkes ihlallerinin başlatanın tanımlama işleminin ve kışkırtıcı eylemlerin kınanmasının, gerginliğin azaltılması ve istikrarın kavuşturulması için elzem olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında konuşan başbakan Paşinyan, aynı zamanda uluslararası bir denetleme mekanizması uygulanmadan bu işlevin düşünülmesinin zor olduğunu belirtti.

Başbakan yaptığı konuşmada, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın provokatif eylem ve açıklamalardan kaçınma çağrısının Ermenistan için kesinlikle kabul edilebilir olduğunu kaydetti.

“Kışkırtıcı açıklamaların ertelenmesinin konusu büyük bir sorun değilse, provokatif eylemleri başlatan ve ateşkes ihlal girişimlerinde bulunanın sorunu her zaman tartışma konusudur.

29 Temmuz Kabine Toplantısında bu konuya değinerek bunun bir KGAÖ gözlem misyonunun olması gerektiğini vurgulamıştım ancak bunu KGAÖ için kabul edilebilir değilse, alternatifin AGİT Minsk Grubunun Eşbaşkanlığının gözlem misyonu olduğunu söylemiştim.

ERMENİ HABER AJANSI