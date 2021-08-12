Lübnan Meclisi’nde ‘dokunulmazlık’ oturumu düşük katılım nedeniyle yapılamadı

Lübnan Meclisinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın soruşturması kapsamında sorgulanmaları için bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini ele alacağı oturum, yeterli katılım sağlanmadığı için düzenlenemedi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Beyrut Limanı’ndaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini görüşmek üzere Meclisteki siyasi grupları oturuma çağırdı.

Ancak Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi’nin yanı sıra Dürzi Sosyalist İlerlemeci Partisi ve Ermeni Taşnak Partisi, söz konusu oturumu yargı sürecini etkilemeyi hedeflediği gerekçesiyle boykot ettiklerini duyurdu.

Beyrut Limanı’ndaki patlamada ölenlerin yakınlarından oluşan onlarca vatandaş da dün akşam ve bugün başkent Beyrut’ta Meclisin oturumunu protesto etti.

Protestocular, Meclisi paralel soruşturma oyunları kurmakla suçlayarak yargının talebi doğrultusunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Meclisi Genel Sekreteri Adnan Dahir, düzenlediği basın toplantısında, yeterli sayıya ulaşılamadığı için bugünkü oturumun ertelendiğini söyledi. Dahir, oturuma 117 üyeden yalnızca 39 milletvekilinin katılım sağladığını açıkladı.

Müslüman ve Hristiyanların oluşturduğu 128 üyeli Lübnan Meclisi, 3 vekilin vefat etmesi ve Beyrut Limanı’ndaki patlamadan sonra 8 vekilin istifa etmesi nedeniyle halihazırda 117 milletvekilinden oluşuyor.

Dokunulmazlığı tartışılan milletvekilinden “Anayasa feshedildi” çıkışı

Dokunulmazlıkları istenen milletvekillerinden eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk, oturumun ertelenmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, “Bugün yaşananlar düşük katılım değil de Anayasa’yı lağvetmeydi.” dedi.

Patlamada ölenlerin yakınlarınca düzenlenen protestonun gerçeklere ulaşma yolunda bir ilerleme sağlamayacağını savunan Maşnuk, soruşturmayı yürüten yargıç Tarık el-Bitar’ın ifadesini alması için ısrarla talepte bulunacağını söyledi.

Beyrut Limanı’ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000’den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık’ta Başbakan Hassan Diyab’ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus’u, “yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur” ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir’in talebi üzerine soruşturma görevini yargıç Savvan’dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi’nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat’ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya hakim Tarık el- Bitar’ı atamıştı.

Bitar’ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan’da 6 kişi ve 23 Haziran’da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13’ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, 2 Temmuz’da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerinin sorgulanacağını açıklamıştı.

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