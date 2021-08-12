Ermenistan, İsrail Büyükelçisini görevinden geri çağırdı

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın resmi sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’nın kararnamesiyle Armen Smbatyan Ermenistan’ın İsrail Büyükelçiliği görevinden geri çağrıldı.
Armen Smbatyan, 31 Mart 2018 tarihinde Ermenistan’ın İsrail Büyükelçiliğine atanmıştı.
44 günlük Artsakh savaşı sırasında, 1 Ekim 2020 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisini istişareler için geri çağırmaya karar verdiği öğrenildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/12/Ermenistan-İsrail/213296
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