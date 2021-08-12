Azerbaycan bir kez daha provokasyona başvurdu

11 Ağustos’ta saat 15:30’dan 20:00’a kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha provokasyona başvurup çeşitli kalibreli ateşli silahlardan Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine yönelik ateş açtı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla ilişkiler Dairesi’nden edinilen bilgiye göre Ermeni sınır muhafızlarının operasyonları sonucunda karşı tarafı misilleme ateşiyle susturuldu. Ermeni tarafında kayıplar yok. Saat 23:00 itibariyle Ermenistan-Azerbaycan sınırında durum nispeten sakin. ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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