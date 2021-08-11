Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Karabağ’da yaşanan çatışmanın ayrıntılarını inceliyor

Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Rus barışı koruma komutanlığı, 9 Ağustos’ta Şuşi şehri yakınlarında Artsakh Savunma Ordusu birimleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmanın ayrıntılarını inceliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamada “9 Ağustos’ta saat 17:45 sularında Şuşi şehrin yakınlarında Dağlık Karabağ silahlı güçleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında ateşli silahlardan karşılıklı atışmalar yaşandı. Rus barış güçlerinin çabaları sayesinde atış durdu. Kayıplar yok. Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı taraflarıyla ortak bir soruşturma yürütüyor.” ifadeleri kullanıldı.

ERMENİ HABER AJANSI