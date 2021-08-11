Mardin’de bir Süryani katledildi

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Süryanice ismi Badıbe olan Dibek köyünde dün akşam saat 22.00 sularında Gevriye Sarı isimli Süryani vatandaş evinde ateşli silahla katledildi.

Turabdin’in Nusaybin ilçesine bağlı Süryanice ismi Badıbe olan Dibek köyünde dün akşam saat 22.00 sularında Gevriye Sarı isimli Süryani vatandaşın evinden ateşli silah sesinin duyulduğunu aktaran köy sakinleri gazetemize, olayın ardından Gevriye Sarı‘nın katledildiği bilgisini aldıklarını paylaştılar.

Mor Yakup Manastırı’na yakın olan Badıbe köyü sakinleri olayın akşam 22.00 sularında gerçekleştiğini aktarırken, faillerin bulunması için soruşturma başlatıldığına dair bilgi edindiklerini de paylaştılar.

İlk değil!

Yaşanan katliamın yüz yıllardır Türkiye’deki Süryanilere uygulandığını ve bu katliamın Süryani halkı üzerinde tedirginlik yarattığını ifade eden köy sakinleri, bir an önce faillerin bulunması çağrısında bulundu.