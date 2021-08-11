Gazeteci Raffi Hermon Araks hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni toplumunun yetiştirdiği gazetecilerden, bir süredir Ermenistan’da çalışmalarını sürdüren Raffi Hermon Araks, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

10.08.2021

Raffi Hermon Araks bir süredir çalışmalarını Ermenistan’da yürütüyordu ve Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, bünyesinde Türkçe servisi kurmak, yönetmek ve programları hazırlamakla Araks’ı görevlendirilmişti.

Araks bu serviste ayrıca podcastler aracılığıyla sesli ve Youtube aracılığıyla hem sesli, hem görüntülü programlar hazırlıyordu. Podcast yayınlarının ilki 1 Temmuz 2021, Perşembe günü ‘Raffi Hermon Araks’ın sohbet konuşmaları’ başlığıyla yayınlanmıştı. Araks programı “Türkiye’de, Ermenistan ve Ermeniler hakkında bilgi, haber, gelişmeler ile ilgilenen çok farklı izleyicilere, insanın gözüne bakarmış gibi bir sıcaklık vermeye çalışan, nüktedan, düşünerek eğlendiren, temiz bilgiler sunulacak” sözleriyle tarif etmişti.

Raffi Hermon Araks 2 Eylül 1958 yılında, İstanbul’da doğdu.

1980 yılında, Şişli Lisesi’nden mezun oldu. Agos’un ilk muhabir/yazarlarındandı.

Araks, Türkiye’de Marmara Ermenice günlük gazetede mesleğe başladı, sonra sırasıyla, Vatan, Demokrat, Cumhuriyet, Politika, Özgür Gündem, Özgür Bakış, Yeni Gündem, Yeni Aktüel, Agos, Harman ve Star gazetesi hafta sonu EK’te çalıştı. Araks Paris’te Dışişleri Bakanlığı ve Elysée Cumhurbaşkanlığı Saray’ında akredite gazetecilik yaptı.

Diğer yandan, pantomim, tiyatro, vokal oyunculuğu gibi gösteri sanatlarında aktif rol aldı. 1980’de Paris’e öğrenci olarak gitti, sinema ve doğu dilleri ve uygarlıkları fakültelerinde öğrenim gördü ve INALCO’dan mezun oldu.

Araks Luys TV’de de yorumculuk yapıyordu.

Araks’ın Armenpress’te yayınladığı sohbet programlarına şu adresten ulaşılabilir.

Agos olarak Araks ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26031/gazeteci-raffi-hermon-araks-hayatini-kaybetti