Ermenistan Ombudsmanı: “Ermeni esirler, siyasi hedeflerle Azerbaycan’da tutuluyor”

Önceki gün ABD Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ermeni Esirlerin Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulduğunu ve onlara karşı açılan tüm davaların asılsız ve siyasi amaç hedeflediğini kanıtlayan objektf kanıtlar sundu.

“Facebook” üzeriden bir açıklama yapan Tatoyan, bu deliller arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan ve Ermeni esirlerin grup –grup farklı taleplerin yerine getirilmesi şartıyla Ermenistan’a iade etmek hedefiyle tutulduğunun vurgulandığı sohbetin görüntülerinin de yer aldığını bildirdi.

Panel, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsünün Barış ve İnsan Hakları Çalışmaları Müdürü David L. Phillips tarafından düzenelendi.

ERMENİ HABER AJANSI