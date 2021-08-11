Ermeni Adalet ve İnsan Hakları Merkezi Azerbaycan’da öldürülen Ermeni savaş esirleriyle ilgili AİHM’de davalar açtı

Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Merkezi, Washington DC’deki Ermeni Adalet ve İnsan Hakları Merkezi (ALC) ile işbirliği içinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Azerbaycan’ı Ermeni savaş esirlerini ve rehineleri öldürmekle suçlayan yeni davalar açtı.

Ermeni Devrimci Federasyonu Ermeni Davası Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sunulan pakette, memleketlerinde kalan siviller ve askerlerden ibaret 19 kişinin Azerbaycan kuvvetleri tarafından esir alınmaları veya tutuklanmaları sonucu 10 ayrı olayda öldürüldüğü belirtilmektedir.

ERMENİ HABER AJANSI