Azerbaycan: “Ermenistan imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ediyor”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriye rağmen Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılmadığı ifade edildi.

Son günlerde Ermenistan askerlerinin Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına taşındığı belirtilen açıklamada, Muhtarkent ve Şuşakent yakınlarında ve ayrıca Kelbecer ve Laçın illerinin doğu kesiminde yeni Ermeni karakollarının kurulmasının üçlü bildirinin açık bir şekilde ihlali olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusu tarafından gerekli önlemlerin alındığı, bu gibi durumlara izin verilmediği ve bundan sonra da izin verilmeyeceği aktarıldı.

Ermeni tarafının durumu daha da kötüleştirmek için kasıtlı olarak bu tür provokasyonlara başvurduğunun altı çizildi.

Ayrıca üçlü bildirinin hükümlerine göre Rus barış güçlerinin, Ermenistan askerlerinin geçici olarak bulundukları Azerbaycan topraklarında konuşlanmasına izin vermemesi gerektiği belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi