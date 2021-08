ABD Kongresi’nde Türkiye mektubu: Drone teknolojisi ihracatı durdurulsun

ABD Kongresi’nden 27 vekil, Türkiye’de üretilen İHA ve SİHA’ların ‘birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu’ belirtti. “ABD’den Türkiye’ye drone teknolojisi ihracatı derhal durdurulsun” denildi.

DUVAR – ABD Kongresi’nden 27 vekil, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e bir mektup göndererek Türkiye’nin İHA (insansız hava aracı) ve SİHA (silahlı insansız hava aracı) programlarının ‘birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu’ yazdı. Blinken’a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin imzası yer aldı.

‘ABD’NİN ÇIKARLARI VE MÜTTEFİKLERİ TEHDİT ALTINDA’

Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının, ABD’nin çıkarlarını ve müttefiklerini de tehdit ettiğini belirten vekiller, “Türkiye’nin İHA’ları geliştirirken, yürürlükte olan yaptırımları veya NATO kurallarını ihlal edip etmediğini öğrenmek istiyoruz” dedi. Azerbaycan’ın Ermenistan ile çatışmalar sırasında Dağlık Karabağ’a konuşlandırdığı Bayraktar üretimi İHA’ların, ABD’de imal edilen parçalar içerdiğini aktaran Temsilciler Meclisi üyeleri, “Herhangi bir drone teknolojisinin ABD’den Türkiye’ye ihracatının derhal askıya alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

