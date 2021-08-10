Rav Mendy Chitrik Türkiye turunun 2. haftasını geride bıraktı

Anadolu´yu karış karış gezen Türkiye Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Mendy yol boyunca, daha önce belgelenmemiş mezarlıklardan, İstanbul´dan uzakta yaşayan Yahudilere ve gün yüzüne çıkmamış farklı geleneklere kadar birçok kültürel değere ışık tutuyor.

Rav Mendy 3 haftalık gezisi sırasında gördüğü her yeri, konuşarak edindiği her yeni bilgiyi Twitter’da takipçileriyle paylaşıyor.

Rav Mendy’nin amacı, dünyayı Aşkenaz ve Sefarad diasporası arasında bölünmüş olarak gören Yahudiler için tarih hakkında farkındalık yaratmak.

Şimdiye kadar Bursa, İzmir, Akhisar, Ankara, Kayseri, Kapadokya, Adıyaman gibi birçok şehri gezen Rav Mendy, nereye giderse gitsin, Türk Yahudilerinin yüzyıllar boyunca oluşturduğu zengin ama solmakta olan geleneklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Rav Mendy pazartesi günü Twitter’daki son gönderisinde Adıyaman Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek ile Aramice sohbetini paylaştı.

Metropolit Ğriğoriyos, Adıyaman bölgesinde küçük, giderek azalmakta olan bir toplulukta yaşadığından bahsetti. Ğriğoriyos, “Biz Aramlıyız, bu bölgeden geliyoruz, bu yüzden Aramice konuşuyoruz, yazıyor ve okuyoruz. Bu bizim işimiz” dedi. Ğriğoriyos sözlerine şöyle devam etti: “Kişi nereye giderse gitsin dinini ve kim olduğunu her zaman özgürce ifade etmeli, çünkü özgürlük insani bir hediye değil. Bize Tanrı tarafından verildi.”

Adıyaman Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek ve Rav Mendy Chitrik

Rav Mendy, “Metropolit Ğriğoriyos ve ben Adıyaman sokaklarında dolaştık, o her zamanki parlak kırmızı papaz kıyafetini giydi, ben kipamı giydim. Anlaşılan onu herkes tanıyor. Ğriğoriyos ‘insanları seviyoruz’ diyor ve kesinlikle aynı şekilde karşılık alıyor. Aramice’yi konuşma dili olarak görmek, belirli kelimelerin ve ifadelerin kökenleri hakkında tartışmak ve kelimeleri gerçekten anlayan biriyle Chad Gadya Dezabin Abba’yı söylemek benim için unutulmaz bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

(Chad Gadya Yahudilerin Pesah ‘hamursuz’ Bayramı’nda dualardan sonra Aramice ve İbranice olarak söylediği şarkı)

https://www.salom.com.tr/haber-119360-rav_mendy_chitrik_turkiye_turunun_2_haftasini_geride_birakti.html