Kayseri’de Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ele geçirildi

Kayseri’de düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde durumundan şüphelenilen Y.B’nin aracında arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sabah Gazetesi