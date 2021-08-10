İsviçre, Ermenistan’ın reform sürecinde güvenilir bir ortak olarak kalmaya hazır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Ermenistan Başbakanlık görevine atanması vesilesiyle Nikol Paşinyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden yayınlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Saygılı Sayın Başbakan, İsviçire Konfederasyon Federal Konseyi adına Ermenistan Başbakanlık görevine yeniden seçilmenizden dolayı size en içten tebriklerimi göndermekten büyük memnuniyet duyarım. Aynı zamanda bu önemli görevde size başarılı bir netice için en iyi dileklerimi sunuyorum.

İki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri geliştirmeye kararlıyım, gelecekte dostluğumuzun ve işbirliğimizin derinleşmeye devam edeceğinden eminim. İsviçre, Ermenistan’ın reform sürecinde güvenilir bir ortak olarak kalmaya hazır.

Sayın Başbakan, lütfen bunları en yüksek saygımın ifadeleri olarak kabul edin.”

ERMENİ HABER AJANSI