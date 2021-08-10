Balat’a nasıl gidilir? (Otobüs, metrobüs ve metro ile) | Balat’tan geçen otobüsler hangileri?

Özellikle son yıllarda İstanbul’un hem yerli hem de yabancı turistleri için popüler uğrak noktalarından biri haline gelen, şehrin yaşayanları için keyifli vakit geçirmek için ideal bir destinasyon halini alan Balat, geçmişten günümüze taşıdığı tarihi izleriyle dikkat çekiyor. Ayvansaray ve Fener arasında bulunan, tarihi dokusu sebebiyle turistik ve kültürel bir nitelik kazanan Balat, leziz yemekleri ile ünlü restoranları, antikacıları, rengarenk sokakları, tarih kokulu dar sokakları ile pek çok kişinin rotasına girmeyi başarıyor. Peki Balat’a nasıl gidilir? Nereden hangi otobüse binmek gerekir? Balat’tan geçen otobüsler hangileri?

Özellikle fotoğraf meraklıları için önemli bir uğrak noktası olan Balat, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeyi başarmış pek çok tarihi yapıyı içerisinde barındırıyor. Bu tarihi yapılar arasında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Balat Kültür Evi, Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Merdivenli Yokuş geliyor. Özellikle çeşitli renklerdeki cumbalı evleriyle dikkat geçen Merdivenli Yokuş’u ile ünlü Balat, İstanbul’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Balat’a otobüsle nasıl gidilir?

Balat’a otobüsle gitmenin en kolay yolu önce Eminönü’ne gitmek. Balat, Eminönü’nden Balat’a doğru hareket eden neredeyse tüm otobüs hatlarının ara duraklarından bir tanesi. İETT hatlarının yanı sıra Balat’a özel halk otobüsleri ile ulaşım sağlamak da mümkün.

Balat’a Otobüsle Nasıl Gidilir?

Balat’a otobüsle gelecekseniz en kolay Eminönü meydanından Balat’a doğru hareket eden otobüslerle ulaşım sağlamak olacaktır. Balat’tan geçen güncel otobüs hatları ve saatlerine İETT üzerinden bakabilirsiniz. İETT hatlarının yanı sıra Balat’a özel halk otobüsleriyle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Balat’a metrobüsle nasıl gidilir?

Balat’a metrobüs ile ulaşım sağlamak isteyenlerin metrobüse bindikten sonra inmeleri gereken durak Ayvansaray. Ayvansaray durağından indikten sonra Eminönü tarafına doğru sahil boyunca 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Balat’a ulaşılır.

Sabah Gazetesi