Azerbaycan bir kez daha ateşkesi ihlal edip Ermeni mevzilerine top mermileri attı

9 Ağustos’ta 16:00-22:00 saatleri arasında Artsakh Cumhuriyeti’nin güney-batısında (Şoş-Mkhitaraşen) karşı güçleri ateşkesi lhlal etti.

Artsakh Savunma Ordusu’nun bildirdiğine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni mevzilerine yönelik ateşli silahların yanısıra tanksavar bombası fırlatıcı kullanarak 3 top mermisi attı. Ermeni tarafının kayıpları yok. Olay ile ilgili Rus barışı koruma komutanlığından bilgiler sundu.

Artsakh Savunma Ordusu Komutanlığı, Azerbaycan tarafına varılan anlaşmalara uyma ve durumu daha da tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/10/Azerbaycan-Karabağ-Artsakh/213095