Apartman bir araya geldi ve yazıyı astı: İstemiyoruz

Bolu’da bir apartman yönetimi panoya astığı yazıyla yabancı uyruklulara ev kiralanmayacağını duyurdu.

Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyrukluların su ve katı atık ücretlerini 10 katına çıkaracağını açıklamasının tartışmaları devam ederken, kentte bir apartman yönetimi yabancı uyruklu kişilere ve mültecilere kiralık ev vermeme kararı aldı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Apartman yönetimi bir buçuk yıldır apartmanda oturan Iraklı aileyi de ‘kurallara uymadıkları, rahatsızlık verdikleri ve tenleri koktuğu’ iddiasıyla apartmandan çıkarmaya karar verdi.

KARAR APARTMAN GİRİŞİNE ASILDI

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamaları ve uygulamaları sonrası kentte yabancı uyruklu kişilere ve mültecilere yönelik tepkiler arttı. Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın yönetimi, Iraklı aileye evi boşaltması için 45 gün süre verdi. Yönetim, yabancı uyruklulara kiralık ev vermeme kararı alıp apartman girişine astı.

“İNŞALLAH EV VERİRLER”

1.5 yıldır Sağlık Mahallesi’nde bulunan Değercan Apartmanı’nın beşinci katında oturduğunu söyleyen Iraklı Hüseyin Kerim, “Herhangi bir rahatsızlık vermiyoruz. Sadece Iraklı olduğumuz için. Yabancı olduğumuz için böyle yapıyorlar. Yapacak bir şey yok, çıkacağız. Belediye başkanının açıklamalarıyla ilgisi var mı bilmiyorum. 1.5 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. 45 gün süre verdiler. Ev bakıyorum. İnşallah ev verirler ama belki de Iraklı olduğum için vermeyecekler. Bazı komşular ‘acele etme, yanlış karar’ dediler” diye konuştu.

APARTMAN YÖNETİCİSİ: TENLERİ KOKUYOR

Apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise daha önce de apartmanda bulunan Suriyeli bir aileyi çıkardıklarını belirterek, “2 karısı 10 çocuğu vardı. Çok kalabalıktılar ve gürültü yapıyorlardı. Onları karar alıp çıkardık. Bu aile de apartman kurallarına uymuyor. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikâyetlerimiz var. Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması için ortak karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi” dedi.

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