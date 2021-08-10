Adam Schiff: ABD, komşu ülkesine karşı düzenli olarak güç kullanan Azerbaycan’a silah vermemeli

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Kongre’nin Ermeni sorunları komisyonunun başkan yardımcısı Adam Schiff (Demokrat Partisi, California), Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh’a karşı başlattıkları savaş ardından Ermeni halkına yönelik devam eden tehditlerden, özellikle Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı saldırı girişimlerinde bulunmaktan dolayı çok endişeli olduğunu ifade etti.

Schiff ABD’nin, komşusuna karşı düzenli olarak güç kullanan bir ülkeye silah sağlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu nedenle Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a karşı güç kullanmasına ABD’nin göz yummayacağını gösteren bir tasarı kabul etti ve Aliyev rejimini böylece sorumluluğa çağırdı.

Adam Schiff konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Artık, her zamankinden daha fazla, Ermenistan’da demokrasinin daha da güçlendirilmesini ve pekiştirilmesini desteklemeliyiz. Bu nedenle, meslektaşlarımın girişimine gururla katıldım ve Aliyev rejimini sorumlu tutan Pallon’e değişikliğini önerdim. Amerika Birleşik Devletleri’nin Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı şiddet kullandığı gerçeğine göz yummayacağını gösterdim. ABD, komşusuna karşı düzenli olarak güç kullanan bir ülkeye silah sağlamamalı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/10/Schiff-ABD-Azerbaycan/213136