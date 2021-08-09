Sümela Manastırı ayine hazır

ÖZGÜR ÖZDEMİR

Sümela Manastırında 15 Ağustos’ta yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımı ile gerçekleşecek ayine salgın nedeniyle 100 kişilik kontenjan sınırı getirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan ve 2015 yılından itibaren yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açılan tarihi Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta yapılacak ayin için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ortodoks Hristiyanlarca 15 Ağustos’ta ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen yıldönümündeki ayine bu yıl salgın nedeniyle 100 kişilik kontenjan ayrıldı.

Kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda restorasyonun ardından ilk ayin geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle az sayıda katılımla gerçekleştirilmişti. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımı ile son ayin ise 15 Ağustos 2015 yapılmıştı. Bu yıl yapılacak ayine Bartholomeos’un katılması beklenen ayin, 15 Ağustos saat 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sabah Gazetesi