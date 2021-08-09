Metropolit’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Teşekkürü

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Malatya’da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Taşhoran Kilisesinde yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Malatya’da bulunan tarihi ve kültürel mirasları evrensel hale getirmek için göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, girişimleri ve yaptığı çalışmaları neticesinde UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün ardından bir başka tarihi eseri daha gelecek nesillere taşıyor.

1893 yılında Çavuşoğlu mahallesinde yapılan ve yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoran Kilisesinde restorasyon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Taşhoran Kilisesini kültür merkezi ve kilise olarak hizmete açacak. Taşhoran Kilisesinde yapılan çalışmalardan dolayı Süryani ve Ermeni vatandaşlar tarafından takdir edilen Başkan Gürkan’a, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek’te teşekkür ziyaretinde bulundu.

BAŞKAN GÜRKAN’IN KİLİSEYE VERDİĞİ ÖNEM BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ

Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret eden Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Taşhoran Kilisesindeki çalışmaları yapan ve yakinen takip eden Başkan Gürkan’a Hıristiyan camiasına verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek ziyarette yaptığı açıklamada, “Selahattin Başkanın bizleri kabulü ve yaptığı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 100 yılda bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden belki de Süryani Kadim ruhani ilk din adamıyım. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkana, Çavuşoğlu mahallesinde bulunan kiliseye restorasyonu için verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Bu bizim için onur verici bir şeydir. Malatya’da bulunan hem Süryani hem de Ermeni ailelerimizin böyle bir yapının tekrardan restore edilmesinden dolayı duydukları huzur ve mutluluktan dolayı bizde Malatya’dayız. Bunu da dile getirmeye çalışıyoruz.

Türkiye’de ister Süryanilerin ister Ermenilerin olsun ya da başka toplulukların kiliseleri olsun restorasyonlarının başlama süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanında başladı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürü içimizde saklıdır. Bunun her fırsatta ve her platformda dile getiriyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanında yer yer kiliselerimizin, manastırlarımızın bakıma alındığını ve eski çehresine kavuşturma çabası şuan ki hükümet zamanında başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan teşekkür ediyoruz. Malatya’ya Taşhoran Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarına teşekkür için geldik. Bu çalışmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZİM İNANCIMIZ BÜTÜN İNANÇLARA ÖNEM VEREN BİR İNANÇTIR

Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde, herkesin inandığı değerler üzerinde, bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmelerini önemsediklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Bizim inancımız bütün inançlara değer veren bir inançtır. Bakara Suresinin ilk ayetinde derki; “Elif-lam-mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O muttakiler ki gaybe inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan zekât verirler. Ve onlar ki hem sana gönderilene ve senden önce gönderilenlere iman ederler. Onlar rableri katında kurtuluşa ermiş olanlardandır” diyor. Biz peygamberimize ve peygamberimizden önceki peygamberlere de, onlara gönderilen kitaplara da iman ediyoruz. İmanın şartlarından bir tanesi de budur. Ermeni camiası da bizim yanımızda değerlidir. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te Ermeniler Romen Diyojen’in yanında değil, Alparslan’ın ordusunun yanında yer alarak Anadolu’nun fetih sürecinde milletimizle birlikte hareket etmişlerdir. Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde herkesin inandığı değerler üzerinde bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında buradaki yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmeleridir” dedi.

TÜRKİYE PAYDASINDA BİRLİKTE OLMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ

Göreve geldikten sonra Taşhoran Kilisesinin restorasyon çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “ Malatya’da 1890 yıllarında yapılan Ermeni Kilisesi var. Kilise zaman içerisinde ihmal edilmiş ve restorasyona muhtaç hale getirilmiş. Valiliğimiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte restorasyon projesini ve rövyelerini çıkarttık. Proje ilgili koruma kurulundan onaylanarak yürürlüğe girdi. İhale süreci tamamlandıktan sonra da restorasyon çalışmaları yapıldı ve bitirildi. Hakikaten güzel bir yapı ortaya çıktı. Kültür merkezi olarak da değerlendirilse, kilise olarak da değerlendirilse Malatya’nın kültürel bir varlığı olarak yaşanmışlıkların ve Malatya’da ki inanç değerlerinin önemli bir manzume eseri olarak görüyoruz. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’de bu anlamda bizlere teşekkür için geldiler ve bundan dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.>>HABER MERKEZİ

https://malatyasonsoz.com.tr/metropolitten-baskan-gurkana-tashoran-tesekkuru-h375472.html