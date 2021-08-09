Mardin’de Süryani Gevriye Sarı evinde ölü bulundu

HABER MERKEZİ – Mardin Nusaybin’de Süryani Gevriye Sarı, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Badibe Mahallesi’nde yaşayan Süryani yurttaş Gevriye Sarı, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Dün akşam saat 22:00 sıralarında vurulduğu belirtilen Sarı’nın cenazesinin otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Mahalleliler, Sarı’nın evinden kısa süreli yüksek sesle müzik sesinin duyulduğunu aktardı.
https://gazetekarinca.com/2021/08/mardinde-suryani-gevriye-sari-evinde-olu-bulundu/
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