KGAÖ Genel Sekreteri Ermenistan’ı ziyaret etti

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Ermenistan Cumhuriyeti’nin siyasi ve askeri yöneticileriyle görüşmelerde bulunacağı bir çalışma ziyareti için Ermenistan’a geldi.

9-10 Ağustos tarihlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakan Vekili Armen Grigoryan ve Savunma Bakanı Arshak Karapetyan ile Stanislav Zas’ın görüşmesi planlanıyor.

Görüşmeler sırasında Stanislav Zas, Ermeni tarafını KGAÖ sorumluluk alanındaki durumu ve Kolektif Güvenlik Konseyi’nin bir sonraki toplantısına hazırlık süreci hakkında malumat verecek.

ERMENİ HABER AJANSI