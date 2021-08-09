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Fransa’da rahip cinayeti

2021-08-09

Geçen yıl Nantes’te Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali’ni kundaklamaktan gözaltına alınıp, serbest bırakılan Emmanuel Abayisenga, Katolik bir rahibi öldürüp teslim oldu

Fransa’nın batısında 60 yaşındaki Katolik bir rahibi öldürüldü. Rahibin bedeni Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre’de bulundu.

Şüpheli sabah saatlerinde polise teslim oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmain bölgeye gidiyor.

Emmanuel Abayisenga isimli zanlının daha önce Nantes Katedrali’ni kundaklaması nedeniyle gözetim altında olduğu belirtildi.

BirGün Gazetesi

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