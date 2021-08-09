Fransa’da rahip cinayeti

Geçen yıl Nantes’te Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali’ni kundaklamaktan gözaltına alınıp, serbest bırakılan Emmanuel Abayisenga, Katolik bir rahibi öldürüp teslim oldu
Fransa’nın batısında 60 yaşındaki Katolik bir rahibi öldürüldü. Rahibin bedeni Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre’de bulundu.
Şüpheli sabah saatlerinde polise teslim oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmain bölgeye gidiyor.
Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021
Emmanuel Abayisenga isimli zanlının daha önce Nantes Katedrali’ni kundaklaması nedeniyle gözetim altında olduğu belirtildi.
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