Estetisyen Nüket Eroğlu yangınlara müdahaleye gelen Azerbaycanlı askerlere hakaretlerini sürdürdü: Kimlerdir bilemem Taliban mıdır PKK mıdır?

Türkiye’nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadelede Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor. Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye’ye destek veriyor.

“NE İDÜĞÜ BELİRSİZLER”

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu’nu rahatsız etmişti. Eroğlu, onaylı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum” demişti.

“PKK’LI MIDIR FETÖ’CÜ MÜDÜR?”

Yeni bir video daha yayımlayan Eroğlu, yine Azerbaycan askerlerini hedef aldı. “Azerbaycan askeri denen bir gruptan bahsediliyor. O grup enteresan bir grup. Ben o grubun kim olduğunu bilemem. Taliban mıdır, PKK mıdır, Müslüman Kardeşler midir, ASALA mıdır, FETÖ’cü müdür?” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak