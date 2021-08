Ersin Tatar Financial Times’a konuştu: Dünya karma evliliği zorlayamaz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm vizyonundan geri adım atmayacaklarını söyledi. Tatar, “Onlar Rum, onlar Hıristiyan. Biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam” dedi. DUVAR – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son aylarda Kıbrıs’ta Ankara’nın desteğiyle yeniden gündeme getirilen iki devletli çözüm hakkında İngiliz gazetesi Financial Times’a konuştu. Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ise eylül ayında BM Genel Kurulu sırasında yapması beklenen görüşme öncesinde, iki devlet vizyonundan ödün vermeyeceklerini söyledi. ‘KARMA EVLİLİK BAŞARISIZLIĞA MAHKUM’ Adanın iki tarafının ‘artık birleşemeyecek kadar’ ayrıştığını savunan ve gelecekteki müzakerelerin Türk tarafını ‘eşit ve bağımsız’ olarak tanıması gerektiğini söyleyen Tatar, “Dünyanın, bizim iki farklı devletimiz olduğu ve bizi karma bir evliliğe zorlama yönündeki herhangi bir girişimin başarısızlığa mahkum olduğu gerçeğini tanımasının vakti geldi” dedi. ‘BİZ FARKLI BİR IRKIZ’ Tatar’ın, “Onlar Rum, onlar Hıristiyan. Biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, anavatanımız Türkiye” ifadelerini kullanması dikkat çekti. ‘İKİ EGEMEN DEVLET İÇİN MÜZAKERELERE KAPIMIZ AÇIK’ Tatar, Anastasiadis ile yapacağı görüşmede resmi müzakerelere yeniden başlamak için yeterli ortak zemini bulmak istediklerini söyleyerek, “Kapıyı kapatacağımızı söylemiyorum. İki egemen devlete dayalı adil bir anlaşmayı müzakere etmek için buradayım” dedi. FT: ONLARCA YILLIK ANLAŞMAZLIK DOĞALGAZ YÜZÜNDEN BÖLGESEL İHTİLAFA DÖNÜŞTÜ Financial Times’ın haberinde Tatar’ın geçtiğimiz yıl ‘Türkiye’nin güçlü desteğiyle’ seçildiği belirtilirken, KKTC’nin bu tarihten itibaren olası bir yeniden birleşme konusunda tavizsiz bir pozisyonu benimsediği yorumu yapıldı. Haberde, Kıbrıs’ta taraflar arasında on yıllardır devam eden anlaşmazlığın son dönemde Doğu Akdeniz’in doğalgaz yatakları nedeniyle bölgesel bir ihtilafa dönüştüğü de belirtildi. Gazete, bu ihtilafın bir cephesinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail, Mısır ve AB’nin, diğer cephede ise Türkiye ile KKTC’nin bulunduğunu yazdı. YENİ DOĞALGAZ ARAMA SİNYALİ VERDİ Tatar ise doğalgaz arama çalışmaları konusunda Rum yönetiminin geliri paylaşma vaatlerine ‘güvenmediğini’ belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı, ‘Ankara ile yapılan enerji anlaşmalarının, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında gaz arama çalışmalarına devam edebileceği’ anlamına geldiğini belirtti. Financial Times ise bu açıklama konusunda “Böyle bir durum, AB’nin Türkiye’ye aralık ayında yaptırım dayatmasına yol açmış ihtilafın yeniden alevlenmesi riskini içerir” yorumunu yaptı. MARAŞ’A KARŞILIK LİMANLARIN AÇILMASI NEDEN KABUL EDİLMEDİ? Tatar, Anastasiadis’in nisan ayında ‘Kapalı Maraş’ın iadesi karşılığında Kıbrıs’ın kuzeyindeki hava ve deniz limanının BM ve AB kontrolünde uluslararası ticarete ve yolculara açılması’ teklifinin reddedilmesini de değerlendirdi. Tatar, ulaşım merkezlerinin kontrolünden feragat edilmesi hakkında, “Yabancıların sizin varlıklarınızı alması bir savaşın kaybedilmesinden farksızdır” dedi. ‘TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA ENTEGRASYON DOĞAL’ Kapalı Maraş’ta mülk sahibi olan Rumların bölgeye yeniden taşınabileceğini veya tazminat başvurusunda bulunabileceğini de belirten Tatar, KKTC’ye külliye inşaatı konusunda da “Türkiye ile daha fazla entegrasyon doğal çünkü uluslararası toplumdan beklediğimiz dostluğu da adaleti de bulamadık. Biz bir gün sadece Türkiye’nin desteğiyle devlet olarak tanınabiliriz” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER) Gazete Duvar