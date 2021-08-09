Ermenistan Parlamentosu’nda Süryani Soykırımı kurbanları bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı

Ermenistan Parlamentosu milletvekilleri, Süryani (Asuri) Soykırımı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“Ermenistan” Partisi’nden milletvekili Zemfira Mirzoyeva, 7 Ağustos’un Süryani Soykırımı’nı Anma Günü olduğunu kaydederek böyle bir öneride bulundu.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeniler ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer Hristiyan azınlıklar; Osmanlı Rumları, Süryaniler (Asuriler) ve Yezidiler de Osmanlı’nın soykırımcı politikasının kurbanı oldular.

Haziran-Ekim ayları 1915 yılında gerçekleşen Süryanilerin katliamları ve sürgünleri, çeşitli kaynaklara göre 500-750 bin can aldı.

Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Uluslararası Soykırım Bilginleri Derneği, Yunanların ve Süryanilerin (Asurilerin) katliamları soykırım olarak kabul etti.

Bugüne kadar, eyalet hükümetleri de dahil olmak üzere birçok ülke Süryani Soykırımı’nı kınamıştır.

24 Mart 2015 tarihinde Ermenistan Parlamentosu’nda da kabul edilen bir bildiriyle Süryanilerin Soykırımı tanındı ve kınandı.

ERMENİ HABER AJANSI