AGBU’dan Nikol Paşinyan’a tebrik: Ermenistan halkı istikrar ve barış için oy kullandı

Ermeni Hayırseverler Genel Birliği (AGBU) Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ekibini yeni hükümetin kurulmasından dolayı tebrik eden bir bildiri yayınladı.

Bildirdide aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Ülkenin iç siyasi istikrarsızlığı, bölgedeki en ciddi jeopolitik zorluklar dikkate alındığında, bu başlı başına olumlu bir gelişmedir.

Ermeni diasporası, Ermenistan’ın geleceği hakkında endişe duyan dost halklarla birlikte, ülkede seçimler yoluyla hayatın normal şartlarına geri dönmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Zorlu bir savaştan ve iç siyasi gerilimlerden kurtulduktan sonra yüzlerce Ermeni savaş esirini iade edilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edebilmesi için bu önemli bir ön şarttır.

Ermenistan halkı istikrar ve barış lehinde oy kullansa da, yeni Ermenistan hükümeti Güney Kafkasya’daki jeopolitik durum nedeniyle savaş sonrası zorluklarla ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

Oyların çoğunluğunu alan Başbakan ve hükümetinin, bu koşullarda, ülkenin kalkınmasına en iyi yerli ve yabancı uzmanları dahil etmekte kararlı olmasını umuyoruz. Nitekim bugün Ermenistan’ın և Artsakh’ın egemenliği ve güvenliği büyük ölçüde önümüzdeki aylarda ve yıllarda alınacak kısa ve uzun vadeli kararlara bağlıdır.

Bu bağlamda, diaspora topluluklarının, sivil toplumun, kilisenin ve diğer yapıların katılımı gelecekteki olumlu değişimler için sağlam bir altyapı olacaktır.

ERMENİ HABER AJANSI