Toprağına hasret bir hayat: Aram Tigran

Aram Tigran, hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde şarkılar söyledi. Kürtçe söyleyen şarkıcı ve müzisyenler arasında en iyilerden sayıldı. Vasiyeti memleketi Diyarbakır’da gömülmekti, hükümet vasiyetini reddetti.

Kürtçe müzik denildiğinde akla ilk gelen, “Ape Aram” olarak sevilen Ermeni besteci Aram Tigran’ın bugün ölümünün 12. yılı.

8 Ağustos 2009’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatını kaybeden Tigran, 1915 Ermeni Soykırımı’nda Diyarbakır’dan kurtulan ve Suriye’ye göç eden bir ailenin oğluydu.

1934’te Suriye’nin Kamışlo ilinde dünyaya geldi. 9 yaşında müzikle ilgilenmeye başladı ve ud çaldı. 20 yaşındayken Kürtçe, Ermenice ve Arapça şarkılar söylemeye başladı. Kürtçe söyleyen şarkıcı ve müzisyenler arasında en iyilerden sayıldı.

1966’dan sonra Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti ve Erivan Radyosu’nda 18 yıl çalıştı. 1995’ten sonra Atina’ya yerleşti.

Hayatı boyunca 11 albüm çıkardı. 230’u Kurmancî, 150’si Arapça, 10’u Süryanice, 8’i Yunanca şarkı okudu.

2009 Nevruz kutlamaları için geldiği Diyarbakır’da rahatsızlandı, sanatçıya kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldı.

6 Ağustos 2009’da Yunanistan’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti ve 8 Ağustos 2009’da hayatını kaybetti.

Vasiyeti Diyarbakır’da defnedilmekti fakat Hükümet vasiyetini reddetti ve Brüksel’de toprağa verildi. Mezarına Diyarbakır’dan götürülen toprak döküldü.

Diyarbakır’da kendi adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi. (RT)

*Fotoğraf: Ermeni Haber

bianet