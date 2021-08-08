Serdar Ünsal’dan Nüket Eroğlu’na tepki

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Estetik Dr. Nüket Eroğlu’nun Azerbaycan askerleri hakkındaki konuşmasına tepki göstererek “Sen bir provokatörsün” dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Estetik Dr. Nüket Eroğlu’nun Azerbaycan askerleri hakkındaki konuşmasına tepki göstererek “Sen bir provokatörsün” dedi.

Ünsal yaptığı açıklamada, “Türkiye’de çıkan yangını söndürmek için ilk günden beri Türkiye’nin yanında olan, uçak, araç ve personel göndererek yangın söndürme çalışmasına katılan kardeş Azerbaycan asker ve itfaiyecilerine hakaret tarzı söylemde bulunan Nüket Eroğlu, bence bir provokatör ve Ermeni sevicidir. Soy kütüğü iyice incelenmelidir. Bu söylemi yapan biri Türk olamaz. Kendisini kınıyor Azerbaycan askerlerinden özür dilemeye davet ediyoruz. Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye’ye destek veriyor. Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi estetik doktoru Nüket Eroğlu’nu neden rahatsız etti. Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum’ sözleri affedilir gibi değildir. Bu paylaşımı ile Ermeni veya Yunan sevici olduğunu ortaya koymuştur. Tarih bilgisi olmayan, sırf söz olsun diye konuşan kendisini bir şey sanan, aslında hiçbir şey olmayan, Azerbaycan kelimesini bile Azerbeycan olarak ifade eden şahıs tarihi iyi öğrenmelidir. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Atatürk zamanında da bu böyleydi, şimdi de böyledir, sonsuza kadar da bu kardeşlik sürecektir. Hiç kimse Azerbaycan askerine söz söyleyemez. Derhal özür dilemeli Türkiye Azerbaycan kardeşliğine zarar verecek açıklamasından dolayı hakkında soruşturma açılmalıdır” ifadelerini kullandı. – IĞDIR

https://www.sondakika.com/haber/haber-serdar-unsal-dan-nuket-eroglu-na-tepki-14317548/