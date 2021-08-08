Ermenistan’da Rus askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 asker öldü

Ermenistan’da Gümrü-Erivan karayolunda meydana gelen kaza sonucunda ülkedeki Rus üssünde görevli bir Rus askeri hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı.

Bu sabah saatlerinde Talin yerleşim birimi yakınlarında Rus askerlerinin bulunduğu araç kaza yaptı. Ön verilere göre, şoför koltuğundaki asker aracın kontrolünü kaybetti, araç yol kenarındaki hendeğe devrildi.

Sputnik’e ulaşan bilgilere göre yaralanan askerlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında otomobilde bulunan diğer askerler de orta derecede yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, kendilerine gerekli tıbbi yardım sağlandı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yürütülüyor.

İki ülke arasında 1995 yılında imzalanan anlaşma doğrultusunda Gümrü’de Rusya’ya ait bir askeri üs bulunuyor.

Sputnik Türkiye