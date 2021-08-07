“Elif Şafak’ın romanı Türkçe’ye tuhaf sansürlerle çevrilmiş”

T24 Kültür Sanat

Akademisyen ve çevirmen Mehmet Fatih Uslu, Elif Şafak‘ın 2019 yılında yayımlanan “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” romanı İngilizce’den Türkçeye çevrilirken bazı ifadelerin değiştirildiğini söyledi.

Kitabın İngilizce ve Türkçe versiyonlarını karşılaştırmalı olarak okuduğunu belirten Uslu, Twitter üzerinden tespit ettiği çeviri farklılıklarını paylaştı.

“Elif Şafak’ın son romanı On Dakika Otuz Sekiz Saniye’nin İngilizce ve Türkçe versiyonlarını karşılaştırarak okuyunca tuhaf sansürler gördüm” yazan Uslu, İngilizce baskıda “Kürt asiler” (Kurdish insurgents) ifadesi kullanılırken Türkçe versiyonda “bunu ima eden upuzun bir ifade” kullanıldığını belirtti.

“On Dakika Otuz Sekiz Saniye”nin İngilizce baskısında “Kürt film yönetmeni” (Kurdish film director) diye anılan Yılmaz Güney için Türkçe baskıda “dünyaca ünlü yönetmen” ifadesi kullanıldı.

Uslu, “Ermenilerin hayatta kalma umudu pek olmayan Der Zor’a sürüldükleri yönündeki ifade Türkçe baskıdan çıkarılmış” yazdı.

Mehmet Fatih Uslu Twitter paylaşımlarının sonunda, “İyi niyetle yazarın Türkiye’de kendini hukuki süreçlerden korumak için bu yolu seçtiği düşünülebilir. Ama benim kanaatim, Şafak için hâlâ en büyük pazar olan Türk okuru “ürkütmemek” için bu yolu seçtiği. Yani meselenin özü ticari görünüyor” görüşünü öne sürdü.

Şafak, romanlarını İngilizce yazıyor ve daha sonra Türkçeye çeviriyor.

T24’ün yorum için ulaştığı Doğan Kitap, konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

https://t24.com.tr/haber/elif-safak-in-romani-turkce-ye-tuhaf-sansurlerle-cevrilmis,970661