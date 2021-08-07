Azerbaycan: Ermenistan ordusu sınırdaki mevzilerimize ateş açtı

Açıklamada, “6 Ağustos tarihinde saat 19.05, 23.30 ve 23.50’de (TSİ 18.05, 22.30 ve 22.50) Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Vedi bölgesinin Arazdeyen köyündeki, Basargeçer bölgesinin Yukarı Zagalı ve Zerkend köylerindeki mevzilerinden, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek bölgesinin Haydarabat yerleşiminde, Kelbecer bölgesinin İstisu ve Yukarı Zağalı köylerinde yer alan Azerbaycan ordusunun mevzilerine hafif silahlarla ateş açıldı” ifadelerine yer verildi.

Açılan ateş sonrasında Azerbaycanlı askerlerin arasında can kaybı olmadığı kaydedilen açıklamada, “Sahadaki hareketlilik askeri birliklerimiz tarafından kontrol ediliyor” denildi.

Ermeni tarafı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim, 28 Temmuz’da başlayan çatışmalarla yeniden tırmanmıştı. Bakü, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıklamış, Erivan’dan yapılan açıklamada ise Geğarkunik bölgesinde Azerbaycan ile sınır bölgesinde çıkan silahlı çatışmada üç Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Daha sonra taraflar, sınır bölgesinde yeniden ateşkesin sağlandığını yinelemişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre anlaşma, Rus barış gücü birliklerinin arabuluculuğu ile sağlandı.

Sputnik Türkiye